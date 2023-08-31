Expone comerciante maltrato de servidor

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Administrador del Mercado Zaragoza fue señalado por una vendedora de dulces, quien lo acusó de hostigamiento, por lo que ella exige trato digno y respeto.

La señora Ramírez refiere que el administrador del mercado Zaragoza mediante burlas y malos tratos le ha impedido en constantes ocasiones realizar la venta de dulces, misma que representa el único sustento familiar.

Por tal motivo, la comerciante ambulante se dirigió con las autoridades municipales y se le permitió la venta en el primer cuadro de la ciudad a sabiendas que no realizará esta actividad acompañada de menores.

Ante estas actitudes la señora Ramírez exige un trato digno y respetuoso al realizar la venta de dulces, ya que el hostigamiento por parte del administrador es constante y solo es a ella a quien afecta directamente.