Falla federación a escuelas dañadas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A una semana que se retomen las actividades en las escuelas, la primaria Héctor Mario Treviño no ha recibido el apoyo económico por parte de las autoridades federales.

El inspector de la zona escolar 417 Javier Kancheff, señaló que se le había informado que el recurso por parte del programa "La Escuela es Nuestra" se entregarían con 15 días de anticipación para el regreso a clases, a una semana que se de el inicio no han recibido ni una ayuda.

Aseguró que por parte de las autoridades estatales en días pasados acudieron los evaluadores de los daños, pero estos ya no han regresado con el dinero que se destinaría para la rehabilitación de la escuela, estos se encargarían de todo el cableado, además de puertas y ventanas.

"No se va a poder regresar, aún sigue la escuela igual como cuando salimos de vacaciones, no han llegado los recursos del programa "La Escuela es Nuestra, ni de la Secretaría de Educación, estamos en espera nos habían comentado que 15 antes de iniciar labores se iniciará con los trabajos, situación que no pasó, "declaró.

Expresó que se tiene la confianza que será antes de cuando termine el mes en curso cuando los menores puedan regresar, debido que se le dará prioridad aquellos que aspectos necesarios, como lo es el agua, luz y baños.