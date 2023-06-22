Contactanos

Piedras Negras

Familia que sufrió el incendio de su negocio, continúa con venta de productos

Maria Flores
Por Maria Flores - 22 junio, 2023 - 03:29 p.m.
Familia que sufrió el incendio de su negocio, continúa con venta de productos
Incendio causó daños materiales.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Después treinta años funcionando, el negocio familiar atraviesa una crisis que está siendo enfrentada con la venta de sus productos en el mismo lugar donde siempre se han ubicado, solo que ahora en ruinas. 

La tortillería de la colonia Lázaro Cárdenas enfrenta difícil situación ya que, debido a un corto circuito, esta se incendió en su totalidad, afectando además a su materia prima.

La tortillería División del Norte está ofertando sus productos mediante una venta de banqueta en la misma ubicación.

  • Familia que sufrió el incendio de su negocio, continúa con venta de productos

    Mediante venta de banqueta, ofrecen sus productos.

  • Familia que sufrió el incendio de su negocio, continúa con venta de productos

    Incendio causó daños materiales.

  • Familia que sufrió el incendio de su negocio, continúa con venta de productos
  • Familia que sufrió el incendio de su negocio, continúa con venta de productos
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados