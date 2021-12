Fomentan la salud sexual en jóvenes

Acuña, Coah.- Médicos Ginecólogos de la localidad, exhortan a mantener una cultura de la revisión temprana por el cambio en la estadística, donde los jóvenes inician su vida sexual antes de lo habitual.

"Hemos visto como poco a poco personas más jóvenes inician su vida sexual y ante esto es que exhortamos a los padres, a que acudan con sus hijos para conocer sobre su cuerpo y de cómo cuidarse", comentó Irma Alejandra Barragán Mainez, Ginecóloga.

Destacó que la tendencia de embarazos no deseados va a la alza, por la falta de información sobre sexualidad o al menos no tener la idea de cómo cuidarse, al ser un tema que no se habla con los padres.

Añadió que las parejas acuden al percatarse del embarazo, y al no tener conocimiento en ocasiones buscan abortar, al no saber cómo solucionarlo siendo jóvenes.