Hackean página de Barrokas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Este martes, usuarios reportaron que la página del restaurante Barrokas Mx había sido hackeada, pues, al ingresar, se observa que desde el pasado 28 de agosto se ha estado publicando contenido para adultos, es decir, películas pornográficas.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que hackers ´quiebran´ las redes sociales de los emprendedores y empresarios de la ciudad, ya que el pasado mes de abril, un comerciante de la localidad también se vio afectado al darse cuenta de que en su página se exponía contenido explícito.

El emprendedor apuntó que desde sus cuentas vulneradas se está publicando contenido de sexo explícito en videos o imágenes, impactando directamente la reputación de su negocio y no ha conseguido ventas, además, tiene congeladas las tarjetas bancarias que utilizaba en la red para pagar publicidad.

"Mis ventas dependían meramente de Facebook, por las publicaciones en dicha plataforma, en mi cuenta, seguidores de la página de mi negocio están viendo estas publicaciones, perjudicando la credibilidad y seriedad del negocio", aseveró el afectado.

Explicó que la solución no está en crear otra cuenta o perfil del negocio, ya que el nombre no puede ser usado porqué ya es utilizado por la página original hackeada, no puede comprar publicidad ni estabilizar su negocio que dependía de la conexión que ofrecía la plataforma.

Recomendó utilizar una tarjeta exclusiva para "pago por evento de publicidad" o utilizar códigos de pago de tiendas de conveniencia, para no exponer los fondos del negocio, con el acceso directamente desde Facebook.

Al momento, la Fiscalía General del Estado en la región norte 01 no ha recibido denuncias por este tipo de daños a comercios y negocios.

Por su parte, los propietarios señalan que desde el mes pasado no tienen acceso a la página, la cual continúa activa y con publicaciones explicitas subidas de manera frecuente.