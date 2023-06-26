Histórica ola de calor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La serie de fallecimientos que se han estado registrando en la ciudad es un fenómeno que no se había visto antes.

Lo anterior lo señaló el doctor Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, quien señaló que el intenso calor se vuelve un detonante mortal para personas vulnerables, sobre todo las de la tercera edad.

"Aunque aun no está cien por ciento relacionado el que hayan fallecido por golpe de calor, podemos asumir que en algo tuvo que ver esta temperatura elevada", dijo.

Moscoso González declaró además que debido al calor se genera un desequilibrio en las enfermedades ya prexistentes de las personas, lo cual da como resultado los decesos.