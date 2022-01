Ilegal aumento a la tarifa de transporte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. –Norma Treviño Galindo, señaló que algunos concesionarios del transporte público no ofrecen un buen servicio, por lo que exhortó a primero cumplir su compromiso con la sociedad, antes de considerar un aumento de tarifa.

La alcaldesa afirmó que fue a través de una hoja, que recibió la información sobre el aumento, sin hasta el momento tener una solicitud de audiencia por parte de los empresarios del transporte.

En lo referente al aumento de la tarifa del servicio, la alcaldesa comentó que, si por ley deberá de llevar algún aumento, se estaría revisando.

Treviño Galindo detalló que, en los distintos recorridos que ha tenido por la ciudad, la población utiliza este medio para transportarse de un lugar a otro, como es el caso de el "Martes Contigo" y recalcó que hay muchas quejas de la población con respecto a este servicio.

"Me dicen que no hay suficientes unidades, que no llegan en los horarios que deben de llegar, no cumplen con las rutas que se deben de estar llegando en tiempo y forma. Que las unidades no cumplen con todos los requisitos", declaró.

Afirmó que, primero deben de cumplir con los requisitos correspondientes, como la cantidad de unidades que señala el convenio, el respetar las rutas trazadas o contar con unidades adecuadas para el uso de las personas con discapacidad.

"Yo sé perfectamente bien que hay una queja general de la ciudadanía de Piedras Negras y si tú firmas un convenio con una responsabilidad con el municipio la tienes que cumplir porque la gente de Piedras Negras merece todo nuestro respeto", concluyó.