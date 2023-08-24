Impacta al comercio sobrecostos de CFE

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- De manera consecutiva son dos meses que los recibos de la luz llegan elevados alcanzando hasta el doble.

Agremiados a la Cámara de Comercio se han valido de préstamos para cubrir este gasto considerable que afecta significativamente la finanzas, ya que en esta temporada se registran bajas ventas.

"El comerciante se vale de diferentes acciones para solventar todos los gastos generados, una de las medidas aplicadas es la suspensión de pagos a proveedores, para de esta manera asegurar la renta de locales y seguir en sus giros comerciales", señaló Héctor Rodríguez presidente de CANACO.

Cabe señalar que el comercio ha estado en constante modificación en cuanto a requerimientos de impuestos e incrementos salariales.