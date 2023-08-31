Impartirán clases en línea por falta de luz

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Arrancó el inicio de clases y en el CECATI 111 los alumnos tuvieron que tomar clases en línea, pues desde el pasado jueves que “tronó” el transformador se quedaron sin luz y al momento no se ha podido costear el gasto.

Debido a que el costo de la reparación es de casi 100 mil pesos, esta no se ha podido realizar, así lo dio a conocer Thelma Guadalupe de la Torre.

La directora del plantel, dijo que hay algunas alumnas que se inscribieron en el Centro de Empoderamiento de la Mujer y ahí recibirán sus clases, así como en el TDR y sólo los que recibirán el curso de capacitación en CECATI, tendrán que tomarlo en línea.

“Esperamos la colaboración de los empresarios para que la reparación del transformador que tiene un costo de cerca de cien mil pesos, mientras tanto las clases serán en línea, esperando que sea en corto tiempo”, finalizó la directora del plantel.