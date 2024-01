Importante contar con licencia vigente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Al no contar con licencia de conducir o que no esté vigente, el conductor involucrado en percances viales pierde beneficios, aún y cuando no sea culpable, ya que es obligatorio contar con este documento vigente.

Aseguradoras y agentes de tránsito no permiten realizar trámites en favor de conductores que no se vieran como responsables en percances viales, ya que es obligatorio y necesario contar con este documento en todo momento desde que se sube al vehículo.

Es un deber como ciudadano contar con la documentación en regla, de no ser así quedan sin beneficio, así como son acreedores a una multa por la falta de documentación que acredite el permiso para conducir.

Se exhorta a los conductores de vehículos, motociclistas, así como de transporte pesado a mantener siempre vigente el documento que los reconoce como conductores, ya que es indispensable contar con este documento en todo momento durante el uso de medios de transporte.