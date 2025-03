Incrementan hasta un 35% las ventas en el Mercado Zaragoza durante el Spring Break

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante esta semana de Spring Break en Piedras Negras, cientos de turistas, principalmente provenientes de Estados Unidos, han dejado una derrama económica importante para los comerciantes del Mercado Zaragoza. Así lo informó Héctor Portillo Valdés, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Zaragoza en Piedras Negras.

Portillo Valdés indicó que, durante estos días, han recibido la visita de turistas, principalmente jóvenes, lo que le parece muy peculiar, pues normalmente se ven más turistas adultos que jóvenes durante estas fechas. Asimismo, mencionó que no solo se ha visto la presencia de turistas americanos o mexicoamericanos, sino también de turistas de origen japonés.

El presidente de la Unión de Locatarios destacó que, durante esta semana de Spring Break, las ventas han aumentado entre un 30 y un 35 por ciento, lo que les llena de alegría, ya que habían tenido ventas muy bajas durante las semanas anteriores.

“Sabemos que vamos a extrañar estos días porque se va a acabar el Spring Break de Estados Unidos, estamos aquí en México en Semana Santa, pero la gente de nuestro país, hay que decirlo, casi no visita el mercado o se van fuera de la ciudad o se van para Estados Unidos”, comentó el también locatario del Mercado Zaragoza.

Finalmente, calificó como bueno el hecho de compartir el comercio con Estados Unidos, con el fin de que los negocios no se cierren y no se vean quebrados como comerciantes, por lo que siempre buscarán atender de la mejor manera a los turistas.