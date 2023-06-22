Inicia recorte de personal en VU

María Flores / La Voz

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Este jueves, mediante una cita previa a solicitud de la empresa Manufacturas VU, fueron atendidos 20 trabajadores que recibieron su liquidación conforme a la ley.

Dos empleados más que conforman este primer grupo, manifestaron inconformidad referente a la cantidad ofrecida por la empresa, señaló Mónica Flores, coordinadora del Centro de Conciliación en la Región Norte.

La empresa no ha dado información oficial del proceder de estas acciones, de manera extraoficial se presume que puede tratarse de una modificación de residencia para estar más cerca de sus clientes predilectos.

Durante el mes de agosto del año pasado, esta empresa se vio inmersa en un conflicto de los sindicatos CTM y la Liga Obrera Mexicana, lo que desencadenó dos denuncias ante el Tratado de Libre Comercio, lo cual podría ser una de las causales que pondrían las finanzas poco sustentables para la base trabajadora.