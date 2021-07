La responsabilidad no era mía: titular de Sedena sobre masacre en Allende

Piedras Negras

Ciudad de México.-

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que durante la masacre de 2011 en Allende, Coahuila, él tenía pocos días como responsable de la guarnición militar, se encontraba atendiendo un incendio y no tenía control operativo de los efectivos desplegados en la zona. Además, explicó que en ese momento el Ejército no contaba con facultades para hacer labores de seguridad pública, y se tenía que hacer una petición al gobierno del estado para que pudieran intervenir, "y no hubo esa petición".

Los temas del 6 de julio Cuestionado sobre los hechos de marzo de 2011 en Allende, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a responder que hace 10 años era Humberto Moreira el gobernador de esa entidad y se dio "una situación de mucha inestabilidad política y de mucha violencia".

"Efectivamente en el 2011 con fecha 1 de marzo yo tomo oficialmente posesión de esa guarnición, yo llego días después, esto sucede el día 18 lo que menciona, prácticamente estaba llegando ahí, pero las responsabilidades de las guarniciones en aquellos momento no era las que ahora se tienen, las guarniciones militares no tienen una responsabilidad operativa sino administrativa, así estaba, así esta nuestro reglamento. Cuando llego no tenía más personal que el que estaba ahí en la guarnición, 22 elementos entre oficinistas, no haba tropas para realizar operaciones. "Había efectivos en esa área, 25 elementos que pertenecían al regimiento de Múzquiz, era la fuerza operativa que se responsabilidad de esa área. Por esas fechas también fui designado responsable de la atención de un incendio en Acuña y que va a través de todo el territorio hasta Múzquiz, ahí es donde logramos parar, era mi ocupación principal en esos momentos",

explicó.