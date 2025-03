Le niegan servicio médico a maestra en el ISSSTE de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La maestra Hada Gabriela Ordoñez Valerio y su esposo realizaron una denuncia ciudadana ante la negación de servicio médico en la Clínica Hospital ISSSTE Piedras Negras, a pesar de ser derechohabiente.

Luis Alberto Arias Estudillo, esposo de la maestra, indicó que el hecho ocurrió este jueves 6 de marzo por la mañana, cuando acudieron al ISSSTE en Piedras Negras para que su esposa recibiera atención médica debido a su padecimiento de Pielonefritis, que le genera mucho dolor en el riñón, inflamación, pus, y una infección que provoca vómitos y temperatura. Si no se atiende, podría desencadenar en septicemia.

Arias Estudillo mencionó que la ingresaron para colocarle medicamento intravenoso para reducir el dolor. Sin embargo, cuando regresó a dejar unas cobijas para su esposa, la encontró alterada y llena de sangre, debido a que no lograban localizar las venas. Entonces intervino para tranquilizarla y ayudar a que las enfermeras realizaran el procedimiento, el cual finalmente se logró.

Posteriormente, le pidieron que se retirara, a lo cual se negó, ya que intentaba tranquilizar a su esposa, quien padece de Trastorno Ansioso Depresivo. Además, indicó que en ningún momento les habló con groserías ni de forma amenazante. Sin embargo, las autoridades del hospital llamaron a la Policía Municipal para sacarlos de las instalaciones.

Indicó que, tras este hecho, las autoridades del ISSSTE ya no quisieron brindarle la atención médica a su esposa, a pesar del riesgo de septicemia que podría provocarle la muerte.

Agregó que habló con el director del ISSSTE de Piedras Negras, quien aseguró que no les dio una solución para su esposa, a pesar de que ella es derechohabiente por ser maestra activa en la ciudad. Solo les indicó que regresaran por la tarde, cuando no estuviera la doctora involucrada en el incidente, dejándola sin acceso al servicio de salud.

"Me dijo que nos fuéramos, porque yo había agredido al personal médico, y le dije que no agredí, hablé fuerte porque estoy sordo, y me dijo que nos teníamos que ir," aseguró Luis Alberto, esposo de la maestra Gabriela Ordoñez.