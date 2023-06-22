Llaman a marcha por el derecho animal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La asociación PROTECANI junto al colectivo Movimiento Consciencia, fundación internacional por el reconocimiento de la conciencia y el reconocimiento de los animales, realizarán este domingo una manifestación pacífica en la localidad convocando a la ciudadanía sensible y consciente que reprueba la crueldad hacia los animales.

Se tiene contemplado, dentro de las mismas actividades de la marcha, recabar firmas para solicitar al Senado de la República la modificación del artículo 73 a favor del bienestar animal y reformar el artículo 4to constitucional a fin de que a los animales se les considere seres sintientes y dejen de ser objetos.

Aída Cantú, dirigente de PROTECANI, extiende la invitación a la ciudadanía empática con las mascotas de compañía y animales para que participen este domingo a las 6:30 pm en la macroplaza de la ciudad.