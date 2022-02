Llegará a PN nuevo Banco de Alimentos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con la intención de apoyar directamente a las personas más vulnerables del Estado, el licenciado Fernando Rodríguez, anunció la creación de un Banco de Alimentos en Piedras Negras.

El litigante añadió que en total serán 5 centros de apoyo en el Estado, y el primero en abrir fue el de Saltillo, en donde ya se inició con la entrega de apoyos.

"A raíz de los recorridos que hemos hecho por Coahuila y sus colonias, hemos descubierto una gran necesidad, de comida, cuando llego con la camioneta cargada de ropa, juguetes y demás, la verdad la gente preguntaba si no había llevado comida", apuntó.

Fernando Rodríguez, señaló que ya tiene las instalaciones para el banco que abrirá próximamente en Castaños, en la región Centro, de donde es originario y que será el segundo en operar en la entidad.

"Me parte el corazón ver en los recorridos que hago, que hay gente que ni siquiera tiene un pan que comer, ya no es un ´ricos y pobres´, sino, el que come y los que no tienen para comer", manifestó.

Rodríguez González señaló que se creará un comité para que los apoyos se entreguen a quienes realmente lo necesiten y no se queden en las manos de lideresas.

Señaló que, tras la pandemia, hay familias que no tienen para comer, pues muchas de ellas perdieron por el COVID al padre o a la madre encargados para llevar el sustento a sus hogares.

Finalmente, Fernando Rodríguez señaló que este proyecto no es partidista, pues ya tiene más de 30 años haciendo labor altruista y los apoyos que entrega los financia con recursos propios, obtenidos a través de sus empresas.