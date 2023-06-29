Mañana viernes vuelve brigada de salud en la casa del migrante

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Será este próximo viernes cuando se retomen las brigadas de salud para los migrantes que se venía llevando a cabo cada último viernes del mes en las intenciones de la casa del migrante “Frontera Digna”.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Iván Alejandro Mocoso González, explicó que el objetivo es el brindarle la ayuda médica a este grupo de personas vulnerables, además de detectar o evitar que sean portadores de alguna enfermedad que se pueda contagiar en la ciudad.

Moscoso González reiteró que se ha de estar poniendo énfasis en pláticas sobre la hidratación constante, síntomas y consecuencias que trae consigo los golpes de calor que se han estado presentando.

“Hemos llevado a cabo esta brigadas para consultas generales, prevención de enfermedades que pudieran estar presentando estas personas, la detección de enfermedades que esta personas pueden traer de su lugar de origen, hasta el momento no hemos detectado alguna enfermedad que pueda ser contagiosa como lo pudiera ser la malaria o paludismo”.

Señaló que las estrategias seguirán latentes debido a la ubicación de esta frontera, se ha detectado la circulación de este vector.