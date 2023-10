Menor que sufrió ABUSO en la Técnica 5 fue cambiado de escuela

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El menor de primer grado, quien sufrió abuso sexual por alumnos de tercer año en la escuela secundaria Técnica #5, fue cambiado de institución; cabe destacar los agresores siguen acudiendo con normalidad a la escuela.

Autoridades educativas explicaron que, hasta no tener los resultados por parte de la fiscalía, no se puede hacer nada, y no se puede determinar o señalar una responsabilidad.

La jefa de Servicios Educativos expresó que al menor afectado se le ofreció un lugar en otra instirución para garantizar su seguridad, una alternativa que fue bien recibida tanto por el menor como sus padres.

Cabe mencionar que los hechos del presunto abuso ocurrieron el pasado mes, donde un grupo de alumnos de tercer año habrían se aprovecharon de un menor de nuevo ingreso a la hora de la salida en la parte trasera de la secundaria, donde la seguridad y vigilancia es escasa.

Por su parte, las autoridades de la Fiscalía de la Región Norte 01 han explicado que continúan realizando las investigaciones con ayuda de psicólogos, test y exámenes para determinar si es que en verdad hubo un abuso sexual.