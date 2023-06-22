Migrantes siguen estando presentes en la ciudad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El flujo migratorio en la ciudad sigue siendo constante, aún cuando se han registrado temperaturas superando las barreras de los 40 grados centígrados, señaló la encargada de la casa del migrante, la Madre Isabel Turcios.

Explicó que son de 100 a 130 migrantes aproximadamente los que atiende diarimente, los cuales llegan en condiciones de deshidratación debido a las largas travesías que estos hacen con la finalidad de llegar al río Bravo.

Añadió que, al momento de brindarle la atención a estos migrantes, se busca que el personal de Médicos sin Frontera los atienda para prevenir cualquier situación que pueda resultar fatal.

“Tenemos el flujo normal de migrantes que pensamos podría verse afectado por las temperaturas, pero no es así, atendemos alrededor de 100 a 130 migrantes diarios, los cuales han llegado en condiciones no favorables debido al tiempo en el que se encuentran expuestos al sol” indicó.

Puntualizó que una de las necesidades más relevantes que está pasando ahora la Casa del Migrante es por el agua embotellada, explicó que la iglesia católica ha iniciado una campaña de recolección de agua para poder ser entrega a la comunidad migrante.