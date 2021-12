Modificarán escuelas horarios de entrada

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Por los climas extremos que se presentan en la ciudad y la nueva variante del COVID-19, la secretaria de salud y de educación ordenó nuevos protocolos dentro de las escuelas, señaló Aron Rodríguez de Lara.

Entre los nuevos cambios que se realizaran será la modificación de la entrada de los alumnos a los planteles educativos, estudiante de educación especial su entrada es a las 9 de la mañana, prescolar a las 10 de la mañana, primaria a las 8:30, y secundaria a las 8 am.

Agrego que anteriormente, las temperaturas para que se suspendieran las clases en los planteles educativos, tenían que estar bajo cero, pero con las nuevas medidas se suspenderán siempre y cuando una hora antes de la entrada el clima este entre el rango de 5 grados.

Comentó que dicha situación no significa que no habrá clases, si no que estas se impartirán de manera virtual como se ha venido trabajando la gran parte de este año escolar.

"en educación especial será 5 sobre cero, primaria 3 sobre cero, y secundaria dos sobre cero, esto debido a que los protocolos marcan que deben de estar puertas y ventanas abiertas en los salones, se tomó estas medidas para evitar que acudan los alumnos" informó el director de servicios regionales Aron Rodríguez de Lara.

Dichas modificaciones entraron en vigor una vez que el oficio fue dado a conocer por parte de las autoridades correspondientes.