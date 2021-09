Muere Médico en el Chavarría del área covid

Personal en turno del Hospital Salvador Chavarría, reportó la madrugada de este viernes que dentro del área de Triage Respiratorio se encontró al médico Hugo Eduardo Benavides Carrasco sin vida.

"Nos enteramos que esta madrugada de un caso desafortunado que sucedió en el Hospital Salvador Chavarría, se encuentra el cuerpo sin vida de un trabajador, se dio parte a las autoridades competentes quienes se dieron cita al lugar y a partir de ahí se inician las investigaciones para esclarecer cual fue el motivo de esta defunción", mencionó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Iván Alejandro Moscoso González.

El médico de 31 años, se desempeñaba como parte del staff del área COVID, de los médicos generales que atienden a estos pacientes, teniendo acceso a medicamentos controlados, a los que presuntamente seria adicto.

"Se había incapacitado estaba en proceso por algunas situaciones que se habían observado respecto a su comportamiento por lo que se ofreció que fuera a buscar atención medica en el ISSTE sin embargo estoy fue muy reciente y el día de hoy nos encontramos con esta noticia", explicó.

Indicó que hay que esperar a que las autoridades jurídicas o las autoridades que les compete la investigación hagan un recuento y la necropsia de ley para establecer las causas del fallecimiento.

"Presentaba cansancio, en algunas ocasiones daba respuestas inadecuadas, prácticamente nosotros consideramos que quizá estaba estresado por el trabajo de las guardias, pero principalmente se sospechaba que tenía problemas personales", dijo.

"No sabemos si tenía depresión , no se descartaría, pudiera ser, recordando que prácticamente a en estos últimos años este tipo de problemáticas se han ido incrementando, al menos a los servicios que nosotros ofrecemos a los trabajadores de la salud no se había presentado a solicitar ayuda, haciendo también del conocimiento que ustedes también estuvieron presentes en las últimas platicas que hemos estado dando a los trabajadores de la salud para detectar este tipo de problemas y acudir a estos módulos que tenemos dispuesto", finalizó.

Por su parte la Secretaría de Salud del Estado, a través del Hospital, reitera su total disposición a colaborar en las indagatorias por las autoridades correspondientes.