“Muro flotantes es inhumano y bárbaro”

Eagle Pass, TX.- Como “inhumanas y bárbaras” fueron calificadas las medidas de contención migratoria implementadas por el gobernador de Texas, Gregg Abbott, pues, dieron a conocer que entre las boyas hay filosas sierras y se investiga una supuesta orden de lanzar a los migrantes al río.

El congresista demócrata de San Antonio, Joaquín Castro, se reunió con otros funcionarios en una conferencia de prensa realizada en Eagle Pass el martes 8 de agosto.

“Lo que ha sucedido hoy y en estos meses aquí en la frontera es imperdonable y estaba bajo la dirección específica de este gobernador, las muertes que han sucedido, la madre que murió con sus dos hijos está en las manos de este gobernador", expresó Roland Gutiérrez, senador estatal de Texas del departamento 19.

La visita de los congresistas a la frontera ocurre dos semanas después de que fueron recuperados dos cuerpos en el lado sur de las boyas instaladas bajo órdenes del operativo Estrella Solitaria del estado de Texas.

"Ya basta, eso no se vale, no es cristiano, no es americano y cuando pones ese tipo de barrera resulta en la muerte de mucha gente", dijo Domingo García, presidente de LULAC.

Los legisladores presentes en la conferencia mostraron su preocupación de que el hospital local no pueda abastecerse en un futuro, si más personas resultan heridas tras intentar cruzar el río, con las boyas instaladas.

“Lo que ha creado el gobernador republicano de Texas es un espectáculo mediático", agregó Gutiérrez.

Otra preocupación que resaltó en la delegación de los congresistas que asistieron a la conferencia fue sobre un reportaje hecho por el diario Houston Chronicle sobre una supuesta orden interna por parte de la policía estatal de empujar a los migrantes hacia el río.