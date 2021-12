Nadie ha solicitado un aborto en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Desde el pasado 7 de septiembre se despenalizó el aborto en Coahuila y desde entonces sólo en Monclova se han registrado 17 solicitudes, 8 se realizaron y 9 más están pendientes de aprobación.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Iván Alejandro Moscoso, indicó que en Piedras Negras y en Cinco Manantiales, hasta la fecha no se han recibido solicitudes para realizar abortos por lo que aún no se han tomado medidas sobre cómo sería este proceso.

"En nuestro medio no se han presentado este tipo de solicitudes por lo cual no se han realizado estos procedimientos, de llegarse a presentar y si hay personal disponible si se realizaría de lo contrario no se pudiera realizar", mencionó.

Moscoso González destacó que la decisión de realizar esta práctica, se tiene que someter a un comité conformado en cada hospital para analizar la situación de la solicitud.

"Se tendría que esperar a que hubiese un caso para analizar y proyectar cual es la situación que está específicamente viviendo la paciente, no pudiéramos llegar a una determinación sin tener un caso presentado", señaló Iván Alejandro.

En lo que respecta a otras entidades como Saltillo, en este 2021 la Red de Aborto Seguro acompañó a tres mujeres que deseaban realizarse una interrupción del embarazo en el Hospital General, sin embargo, la autorización fue rechazada.

Hasta el momento la Secretaría de Salud del Estado no ha fijado su postura sobre este polémico tema.