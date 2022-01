Necesario verificar concesiones es obligatorio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La tarifa del transporte público aumentó de 10 pesos a 13 pesos en las rutas 4,5,6 y 7, lo que ha provocado el descontento de muchos usuarios, pues no existió una notificación previa y el servicio es decadente.

Esta actualización, además, no ha sido autorizada por el Cabildo Municipal, los concesionarios no solicitaron en ningún momento la audiencia correspondiente, por lo que la decisión de este cambio ha causado mucha controversia.

El ex regidor Víctor Manuel García Mejía, opinó que ha habido mucha desinformación respecto a este tema.

"Para poder hacer cualquier cambio, tiene que pasar el punto de acuerdo a través de la sesión de Cabildo, no existe ningún decreto en ninguna administración que quite la posibilidad de que el cabildo tenga que sesionar para ver a que acuerdo se llega", señaló.

Recordó que, en diciembre de 2019, se propuso un punto de acuerdo en donde se expresaba la intención de aumentar la tarifa al transporte público, sin embargo, fue denegado.

"No se logró porque iba a golpear a los discapacitados, a los adultos mayores y a los estudiantes y no es correcto; la ruta 1 y 2 me han dicho que han respetado los 10 pesos, 4,5,6 y 7, A y B, han subido a 13 pesos", señaló García Mejía.

Finalmente, el ex regidor mencionó que la alcaldesa cuenta con un director de Transporte Municipal y con Inspectores, además de regidores encargados de la comisión de Transporte, por lo que sugirió, se llegue a un acuerdo.