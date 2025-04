Nigropetenses PIDEN que haya Uber, Didi e Indriver en la ciudad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La controversia sobre el supuesto monopolio por parte de algunos concesionarios de taxis y el Gobierno Municipal de Piedras Negras, que busca eliminar todas las concesiones existentes para entregarlas directamente a cada chofer, ha generado diversas opiniones en redes sociales entre la misma comunidad nigropetense.

A través de las redes sociales del alcalde Jacobo Rodríguez, nigropetenses exigen la llegada de Uber, Didi e Indriver a Piedras Negras, con el fin de aumentar la competencia y, de esta forma, mejorar los precios de este tipo de transporte, así como la calidad del servicio que reciben los usuarios. En algunos comentarios, expresan su inconformidad algunos choferes de taxi de la ciudad.

"No, la mayoría somos los usuarios, no los choferes ni los concesionarios. Es bueno que busques justicia para quienes han dedicado años a este trabajo, pero si tu lógica es beneficiar a las mayorías, entonces promueve la llegada de Uber o Didi, ya que pueden generar una disminución de precios y una mejora en la calidad del servicio. Así sí estarías beneficiando a la mayoría: los usuarios. Jacobo Rodríguez," comentó un usuario en las redes sociales del alcalde.

"Excelente noticia, ya que los taxis de Piedras Negras están deplorables, huelen mal, no tienen aire acondicionado, se pasan los rojos y, sobre todo, cobran demasiado. A los nuevos concesionarios (taxistas) que se les exija traer seguro, que la unidad esté en óptimas condiciones y bajar las tarifas. Familias con mejores ingresos, tarifas más bajas, unidades óptimas para trabajar, adiós al monopolio," expresó otro usuario en los comentarios de una publicación del primer edil.

Por otra parte, algunos se han mostrado en desacuerdo, argumentando que solo son dueños de una concesión, y a pesar de esto, el Gobierno Municipal busca quitarles su concesión bajo el argumento de un monopolio generalizado en las concesiones de taxis.

"Mi esposo solo tiene una concesión y no recibe $20,000 de renta como usted dice; a nosotros nos está afectando y mucho," mencionó Adriana Tobías en las redes sociales del alcalde de Piedras Negras.