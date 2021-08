En conferencia de prensa, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Iván Alejandro Moscoso, detalló que no hay instrucciones para cierres o clausuras debido al retroceso de Coahuila a Semáforo Amarillo, sin embargo, los lineamientos si presupuestan algunas modificaciones respecto a la movilidad en ciertos establecimientos, como la reducción de aforos.

‘‘Como Jurisdicción Sanitaria, y a través de la Secretaría de Salud, se da la recomendación nuevamente y enérgicamente a la población de que nos sigamos cuidando. El que se cierren espacios se dio el año pasado, cuando no había tanta información sobre los mecanismos de transmisión (contagios) y protección ante la pandemia.’’

Cuestionado sobre la negación de algunos establecimientos de dar acceso a menores de edad, Moscoso detalló que no hay instrucción como tal a dichos lugares para limitar el acceso.

‘‘(...) Yo creo que debemos de irnos adelantando como sociedad e ir un paso más allá. Si en un lineamiento no estipulado o si no nos prohíben ir a ciertos lugares, nosotros como población tomar la decisión e identificar si hay un espacio público donde va a haber aglomeración, pues tratar de no acudir.’’

Agregó que la prioridad deben ser los menores de 18 años, quienes no tienen hasta el momento una protección asignada por medio de la vacuna.