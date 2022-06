No racionarán agua a pesar de la sequía: invitan a cuidarla

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A diferencia de otras ciudades en las que se está racionando el servicio de agua potable por motivo de la sequía, en la localidad no se ha visto en la necesidad de realizarlo ya que se encuentra dentro del 14 por ciento de las ciudades que tienen garantizado este servicio.

El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Guillermo Ruiz Guerra, descartó la idea de racionar el servicio entre la población nigropetense, sin embargo, eso no significa que malgastemos este recurso tan importante como lo es el vital líquido.

Destacó que se está viendo la opción de llevar a cabo una campaña para la gente de la ciudad que concientice acerca de este recurso, cómo cuidarlo y cómo prevenir el llegar a estar como otros lugares del país que han recurrido a esta medida para salvaguardar el agua.

Como quiera, invitó e insistió a toda la comunidad nigropetense a proteger del agua, a no desperdiciarla regando banquetas, más que nada en no darle un mal uso, con el propósito de no llegar a tal extremo de racionar el servicio.