"No te alejes de las vías, o te van a secuestrar, sobre todo cuando pases por Veracruz", advirtió Óscar Efraín Hernández Cruz, migrante hondureño recién llegado a Piedras Negras.

"Mi sugerencia a los migrantes que vienen entrando a México, que se cuiden mucho, que sepan bien donde van a poner cada paso, en especial en el estado de Veracruz, no se desvíen amigos de la línea del tren porque si te desvías te van a secuestrar viniendo de Coatzacoalcos a Tierra Blanca".

"vente siempre por las vías, si te corretean y te siguen, corre lo más que puedas y lucha por tu vida y luego continúa por la vía del tren, porque si te subes a un camión te van a secuestrar y te lo cuento por mi propia experiencia, no quiero que te pase a ti ni a nadie, aunque no seas de Honduras, cuando vengas hacia el norte, cuídate".

Efraín cuenta que siempre había deseado llevar este mensaje a sus hermanos migrantes que vienen de abajo, pues él logró llegar a la frontera.

"Llegué a Piedras Negras y gracias a Dios estoy con bien, pero me tocó pagar 2 mil 600 dólares porque si no me iban a matar, si me haces caso no vas a pasar esa experiencia, vas a caminar sobre la vía siempre, aunque te deje el tren, siempre camina sobre la vía hasta que vuelva a pasar el tren, como catracho de corazón te lo digo, hay dos caminos, uno al cielo y otro al infierno".

Oscar Efraín emigró por la pobreza de su país, dejó cuatro hijos y a su esposa en Honduras.

"Mi anhelo es darles un mejor futuro a mis hijos, que tenga una vida diferente a la que yo he tenido, mi misión es llegar al otro lado en el nombre de Dios".

Si las cosas no llegarán a salir bien, Oscar Efraín volverá a su país.

"Si no sale como lo planeo retornaré con mi familia, ya tuve una opción en México y cuento con un permiso para trabajar, pero no lo cargo, no he pensado establecerme en Piedras Negras".