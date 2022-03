No van los aduanales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. -Luego de que se diera a conocer una publicación con las reglas de operación para la regularización de autos extranjeros, se desató una confusión, pues se interpretó que los agentes aduanales continuarían importando estos vehículos.

Sin embargo, Aarón Guerrero, coordinador de ONAPPAFA, señaló que esa regla ya no está vigente desde el 26 de febrero de 2022.

"Hay una confusión porque se manejan todas las reglas de operación, las que están vigentes y las que ya no están vigentes, aquí tengo lo que es el decreto, quedan fueran las agencias aduanales el proceso se va a hacer a través de alguna dependencia de gobierno Registro Público Vehicular (REPUVE)", destacó.

Así mismo, indicó que, como asociación civil, se garantiza el pago único de 2 mil 500 pesos, además, están solicitando que REPUVE coloque módulos en cada una de las oficinas en los 12 estados en donde se realizará este proceso de regularización.

"Piedras Negras no es la excepción, aquí nos estamos ya preparando para recibir todos los trámites, incluso nuestros agremiados ya están viniendo a integrar el expediente, esto porque tenemos que mandar la papelería de forma digital en la plataforma que se va a habilitar por parte del gobierno federal para estar mandando todos los trámites", señaló.

El coordinador indicó que se espera que para el 20 de marzo se instalen estos módulos de regularización, por lo que es importante que los agremiados cumplan con todos los requisitos para poder ganarle tiempo al tiempo.

"Hay gente que no tiene el título, por lo que nosotros vamos a solicitar una reposición del título, porque no entran las cartas notariadas ni ningún otro documento que no sea el título, estamos viendo el tema de cuanto es lo menos que pueden pagar por la reposición de este documento", agregó.

La decisión de dejar fuera a los agentes aduanales es debido a que los costos de importación con ellos eran muy elevados, desde 10 mil pesos hasta superiores a los 15 mil pesos.

Finalmente, señaló que en Coahuila se tiene un estimado de 500 mil agremiados, por lo que ya se encuentran trabajando en revisar toda la papelería correspondiente para evitar saturaciones en el sistema una vez que se abra el registro en el portal del gobierno federal.