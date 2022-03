Peligra la paz con nuevos sindicatos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Tereso Medina Ramírez señaló que en Coahuila se trabaja bien, gracias a la paz laboral que existe entre empresarios, sindicatos y trabajadores.

Sin embargo, con la llegada de nuevas centrales obreras, esta paz estaría en peligro debido a las ocurrencias de dichas confederaciones, que buscan desestabilizar al sector obrero.

"Pudiera darse el caso de presencia de otras centrales obreras, en donde pueden llegar con ocurrencias y competir no del todo de manera sana y derecha, porque finalmente lo que quieren ellos es desestabilizar, y no con un compromiso de paz labora como el que necesita Piedras Negras y Coahuila", mencionó.

Medina Ramírez afirmó que, recientemente, se ha manifestado la presencia de la confederación denominada CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) en Piedras Negras y en otros lugares del estado.

"No creo que tenga éxito a corto plazo, porque no tiene nada que ofrecer, es un hecho, no tiene propuesta, y lo que el trabajador necesita son propuestas, no protestas", indicó.

Remarcó que una central sindical no se conforma en 6 años, ya que CTM y CROC, de ejemplo, tienen décadas trabajando unidas a favor de la ciudad.

"En algunos casos, no en todos, han estado ligados a problemas de delincuencia organizada, eso no lo comento por comentarlo, hay un testigo protegido de estados Unidos que asegura que dentro de CATEM hay delincuencia organizada, aquí en CTM podemos ser todo menos delincuentes", aseveró.

Tereso, hizo hincapié a que este tipo de organizaciones ponen en riesgo la paz laboral, sin embargo, no se le va a permitir la entrada a este tipo de organizaciones.

"Tenemos que seguir adelante ustedes y nosotros, juntos, para que a Piedras Negras le vaya bien; Este no es un tema personal, es un tema de compromiso", finalizó.