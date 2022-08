Persigue INM a venezolanos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) se vieron envueltos en una peculiar ´cacería de migrantes´, cuando alrededor de 20 venezolanos trataban de cruzar la frontera, pero los oficiales se enfocaron solo en 3 de ellos.

Cuando el trío de migrantes fue interceptado a orillas del río Bravo, el resto del grupo se adelantó con dirección al conocido ´Puente Rojo´, fue entonces que los oficiales del INM iniciaron la espectacular ´correteada´, pues pretendían arrestar a los migrantes.

"Si me pasa algo ellos son responsables, nos están siguiendo, yo los responsabilizo de lo que me pase", decía uno de los jóvenes migrantes mientras se introducían al río para no ser detenidos.

Personal del Instituto de Migración trataron de confundir a los presentes, pues acusaban a los jóvenes migrantes en voz alta de andar drogados y de haberlos atacado con piedras, aunque los hechos no ocurrieran de esa forma, y al no lograr atraparlos se retiraron del lugar.

Los tres migrantes lograron cruzar el río unos metros más adelante, junto con el resto del grupo de venezolanos que para este entonces ya se encontraba de lado americano.