Piden a farmacias no arriesgar medicinas por apagones

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Las farmacias que sufran apagones deben trasladar de inmediato sus medicamentos a cámaras frías alternativas o devolverlos a sus proveedores, informó Ernesto Morales Iglesias, responsable del área de Regulación y Fomento Sanitario.

"Si alguna farmacia presenta daños en sus cámaras de refrigeración debido a apagones que se han estado registrando por las altas temperaturas, deben trasladar los medicamentos que lo requieran a otras de manera inmediata. Si pasa mucho tiempo, llamar a sus aseguradoras y devolverlos", indicó Morales Iglesias.

Además, enfatizó la importancia de que las farmacias mantengan al día la bitácora de control de temperatura en sus aparatos de refrigeración.

"El manejo adecuado de los medicamentos es crucial. Por eso, recomendamos a la población que no los adquiera por Internet o en lugares no establecidos, ya que podrían estar en malas condiciones y no tener el efecto esperado", advirtió.

Morales Iglesias también instó a evitar la compra de medicamentos en redes sociales o tianguis, asegurando que las verificaciones por parte de las autoridades son permanentes.

Finalmente, aclaró que solo las clínicas y hospitales están obligados a contar con una planta de luz para enfrentar este tipo de contingencias.