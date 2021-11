Pierden la pista de miles de haitianos de la caravana

COAH. – El grupo de investigadores del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) se ´toparon con pared´ en la recta final del desvanecimiento de la caravana de haitianos, pues la información dejó de fluir.

Mientras se encontraban recabando datos para estudiar el fenómeno migratorio relacionado con el exilio haitiano, el acceso a la información se fue limitando concluyendo en hermetismo total, como si se tratara de información secreta.

"Nosotros no tuvimos mucha información del final de ese grupo... Lo que pasa es que, íbamos y no nos daban información, a pesar de que estuvimos preguntando y todo, ahí estuvieron unos de la Casa del Migrante de Saltillo, y nosotros nos acercamos a preguntarles y nada, como si fuera información secreta, entonces, no pudimos obtener a fondo lo que estábamos buscando", menciona Felipe Javier Uribe Salas, doctor en Ciencias Políticas y Sociales del COLEF.

Se conoce que un grupo aproximado de 30 migrantes haitianos, bajo voluntad propia, fueron trasladados a Torreón en el mes de septiembre, en donde, a través de un programa creado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se buscó colocarlos en puntos en donde pudiesen integrarse, sin embargo, la caravana manejó cifras de más de 15 mil haitianos, mismos de los que se desconoce su desenlace.

"Y eso es de población haitiana, estamos hablando que además hay población centroamericana, africana... es que México es el corredor de la migración y esto va a continuar", resaltó Felipe Javier.

Los investigadores del Colegio de la Frontera continúan investigando el fenómeno migratorio en México, sobre todo en Piedras Negras y Acuña, ya que aseguran, esto aún no ha terminado.

"Por ahí hay un plan legislativo en Coahuila para abogar el tema de la migración, si me dicen ¿Cuál es la política de Coahuila para la migración? ¿Pues dónde está? Hay un plan y no sé si esté ya aceptado o no para esto", finalizó.

