Por mujer lesionada atiende SSP caso migrante

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que se inició una revisión del caso donde una migrante que era transportada en una unidad de Policía, resultó lesionada al caer de esta aun en movimiento sobre la carretera 57.

Sonia Villareal Pérez, explicó que han estado en comunicación con la víctima y todo ha transcurrido en paz, ya que se difundió por algunas páginas en las redes sociales, que esta había sido empujada intencionalmente, con datos distorsionados, lo cual resultó ser falso.

“Se ha estado revisando el caso, mencionan que se aventó de la camioneta y cuando ves el video no se aventó, se ve que brincó; esta información salió a través de gente que dice ser de medios de comunicación cuando no lo son, se han estado haciendo los números y las cosas más grandes, cuando no es así”, mencionó.

Confirmó que incluso Derechos Humanos ha estado revisando el tema, señaló que, hasta el momento por parte de la comisión, no se ha solicitado el reporte de lo sucedido, pero que están dispuestos a colaborar de manera abierta.

Comentó que el Instituto Nacional de Migración es quien se encarga del flujo migratorio en conjunto con Guardia Nacional, pero muchas veces no cuenta con suficientes elementos en la frontera, por lo que se solicita el apoyo de corporaciones estatales.