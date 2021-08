Por pruebas, no retiran trabe en el paso a desnivel el "Apenitas"

Las autoridades correspondientes habían mencionado que sería el fin de semana pasado cuando se realizaría el cambio de la trabe que se encuentra con un deterioro importante, y genera preocupación entre los transeúntes y automovilistas que circulan diariamente por el sitio.

El director de Protección Civil, Sergio Balbuena Vázquez, dijo no saber las causas correctas por lo que no se hizo el cambio, en el lugar se encontraba maquinaria que será utilizada para esta acción.

Mencionó que una de las causas es que se pueden seguir haciendo pruebas, tanto de peso, dimensiones, entre otros aspectos.

Argumentó que estarán a la expectativa de las declaraciones que hagan el personal de FERROMEX quienes son los encargados de hacer este trabajo, y reiteró que será en fin de semana cuando se lleve a cabo dicho trabajo, para no intervenir demasiado tiempo en el tránsito vehicular.

Por último, detalló que el personal de esta dependencia estará en todo momento a la hora de realizarse de los trabajos, para que todo se haga de la manera correcta, se estiman que los trabajos tengan una duración de aproximada de 5 horas.

"No tenemos con certeza por qué no se cambió la trabe, lo más probable que aún se hagan pruebas en el sitio, tanto como de peso, dimensiones, para que no ocurra otro accidente, estaremos atentos a los que nos señalen las autoridades de Ferromex".