Predominan querellas de hombres ante CDHEC

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En lo que va del año, las quejas por abusos de autoridad y detenciones arbitrarias han sido las más preponderantes en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

En este sentido, son hombres los que más acuden a la Comisión para interponer su queja, así lo confirmó el tercer visitador regional con sede en Piedras Negras, licenciado Manuel Isaac López Soto.

"La mayoría de las quejas generalmente son de hombres, en mayor proporción que las mujeres, también vemos que las mujeres se quejan, pero por actos que son detenciones o lesiones contra sus esposos o hijos", señaló.

"Nosotros aquí en la comisión siempre vamos a beneficiar la solución de los conflictos, cuando sea posible", indicó.

Señaló que cuando un funcionario público comete una falta, la CDHEC actúa con apego a la ley en cuanto a la conciliación.

"No le imponemos a la autoridad que le dé lo que pida sino, que se resuelva conforme a la legislación, con un acuerdo fundado y motivado de acuerdo a la petición que estén solicitando", afirmó.

Destacó que cuando hay situaciones graves como allanamiento de morada o hechos violentos, se busca obtener una resolución.

"Hay gente que dicen 'oiga entraron a mi casa, no me golpearon, pero andan buscando a una persona, se metieron a mi casa y se fueron', en esos casos, si la gente nos autoriza, lo que hacemos es realizar una conciliación para que no vuelva a pasar", mencionó Manuel Isaac.

Por el contrario, si en la intervención hubo uso de violencia, los afectados pueden pedir que se inicie una denuncia por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila.