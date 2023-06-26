Preocupan los “apagones” en el comercio organizado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Está ola de calor que se dejó sentir en recientes días causó caos en el suministro eléctrico, por lo que se hace un llamado a la comunidad para hacer uso responsable de la energía eléctrica.

El Comercio Organizado extrema precauciones en cuanto a los alimentos perecederos los cuales están expuestos ante estás fallas eléctricas, causando pérdidas considerables de mercancía.

El presidente de la CANACO, Héctor Rodríguez, señaló que se mantienen en alerta ante los bajos voltajes en diferentes sectores de la localidad, lo que ha provocado la falla en el equipo de refrigeración donde se almacenan los productos perecederos.

El intenso calor que se ha presentado acelera la descomposición de algunos alimentos que al no estar en las temperaturas adecuadas no puede ser vendido al público.

Preocupante es esta situación con la Comisión Federal de Electricidad que no se de a basto y están en sus límites para brindar el servicio.