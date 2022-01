Preparan regreso a clases presenciales para el 10 de enero

Nava, Coah.- Padres de familia del municipio de Nava, informaron que se encuentran preparados para este inicio de clases, las escuelas primarias volverán en función el próximo lunes 10 de enero, manteniendo la misma mecánica que se utilizó en el ciclo anterior.

Rosa Ester Pérez, madre de familia, informó que sus hijos han asistido a la escuela solo dos veces por semana y que se continúan con las medidas de seguridad manteniendo a solamente 5 niños por salón, al igual que pasar por un filtro de seguridad.

"Es muy importante mantener la salud de los niños, yo si veo que tiene algún síntoma como calentura o tos ya no lo mando a lo escuela, porque sé que me lo regresaran, ya después el maestro me manda sus deberes por teléfono", agregó.

Los alumnos de escuelas primarias, como la primaria Venustiano Carranza, salieron el pasado 18 de diciembre a vacaciones y esperan retomar las clases presenciales el próximo lunes 10 de enero.

Por último, Rosa Ester, agregó que sus niños que están cursando el jardín, aun no asistirán a clases y que por el momento siguen con la mecánica de realizar clases virtuales, mandando actividades y manteniéndolos en su hogar.