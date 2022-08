Prevalece desabasto de agua

ZARAGOZA, COAH.- A pesar de las copiosas lluvias presentadas en la región de los Cinco Manantiales, los ciudadanos del municipio de Zaragoza, están impacientes ante la problemática permanente del desabasto de agua, que ni con la perforación del nuevo pozo se resolvió, al menos, no en todos los sectores.

"Ahora con la instalación del nuevo pozo de agua, en la zona Centro se ha visto una mejoría, pero en la colonia Manantiales que es donde yo vivo, la situación no ha cambiado, seguimos igual, tal vez falta que conecten ese pozo a mi colonia o no sé, no hemos tenido respuesta", declaró la ciudadana Guadalupe Hernández.

Indicó que gracias a las lluvias ha mejorado la situación, ya que el único momento donde se presentaba la oportunidad de recolectar el vital líquido era por la noche antes de estas precipitaciones, ya que la presión no es suficiente.

"Necesitamos que llueva más para que mejore la situación, hasta el momento estamos mejor a como hace unos días, pero quien sabe cuánto dure esta agua de lluvia", compartió.

Diferentes sectores de esta localidad están en situaciones peores, como en el caso de la colonia Presidentes, en donde nos compartió Guadalupe, que tenían que ser apoyados por una pipa de agua para suministrar el vital líquido a sus hogares.

Hasta el momento autoridades de Protección Civil y Bomberos de los Cinco Manantiales, pronostican lluvias hasta este miércoles, esperando que esto ayude a mejorar las condiciones de toda la región.