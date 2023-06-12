Pronostican onda cálida en los Cinco Manantiales

Allende, Coah.- Los Cinco Manantiales se enfrenta a una onda de calor que podría alcanzar temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados en los próximos días, por lo que se le pide a la ciudadanía mantenerse alerta.

“Ya tenemos la alerta oficial de Protección Civil del Estado y estamos difundiendo recomendaciones para prevenir y detectar casos de golpe de calor; el golpe de calor es el sobrecalentamiento que sufre el cuerpo debido a las altas temperaturas o un exceso de ejercicio físico, y pueden causar daños en diversos órganos si no se trata a tiempo”, indicó Hugo Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos.

Los síntomas del golpe de calor son: temperatura corporal arriba de los 40 grados, sensación de debilidad, dolor de cabeza, mareos o pérdida de conciencia, aceleramiento de los latidos del corazón, sequedad o enrojecimiento de la piel e hiperventilación.

“Es recomendable retirar a la persona afectada de la exposición a los rayos solares, colocarla en un lugar fresco y con sombra, bañarse con agua fresca, colocar compresas en la espalda, axilas y regiones inguinales, y si la temperatura no baja acudir al Centro de Salud más cercano; las personas más vulnerables al golpe de calor son los niños y las personas de la tercera edad, por lo que es importante cuidar especialmente de ellos”, comentó.

Entre las medidas preventivas que sugirió están: no exponerse al sol entre las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, alimentarse con frutas y verduras, vestir ropa ligera de colores claros y algodón, usar protector solar, evitar el consumo de alcohol, cafeína y azúcar, protegerse del sol directo, evitar estar muy activo en las horas más fuertes del sol y tomar agua y suero hidratante lo más constante posible.

Finalmente, el director de Protección Civil dijo que hasta el momento no se han presentado o atendido casos de insolación, golpes de calor o personas deshidratadas en esta población, sin embargo, están alertas ante cualquier llamado y mantendrán informada a la población sobre las altas temperaturas.