Realizan registro para rezagados

ZARAGOZA, COAH. – Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, realizaron un filtro y registro de aquellas personas que no han recibido la primera o la segunda dosis de la vacuna anti Covid-19, para su próxima inoculación.

La encargada de las brigadas Correcaminos, Yesenia Lizbeth Vargas Herrera, destacó que este martes se realizó el registro, a rezagados de primera dosis en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y a rezagados de segunda dosis en horario de 1 a 3 de la tarde.

Destacó que una vez habiendo verificado que la persona no ha sido inoculada, se le sella su hoja de expediente, para que cuando se defina la fecha de vacunación, acudan directamente a la brigada y reciban el biológico.

"Checamos en la plataforma que no tengan ninguna vacuna, porque hay personas que tienen la vacuna AstraZeneca o CanSino, por lo que no califican como rezagados; una vez que verificamos que no aparecen en la plataforma, los registramos para su próxima vacunación", mencionó Yesenia Lizbeth.