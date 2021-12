Realizan última entrega de programa `Vida Plena´ en Nava

Nava, Coah.- Con la entrega correspondiente a diciembre, el alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez clausuró el programa alimentario para adultos mayores "Vida Plena", en el cual se invirtieren este año 700 mil pesos y beneficiando a 300 familias.

Cumpliendo así con su compromiso de velar por los más necesitados durante los cuatro años de su administración.

"Me voy muy contento, yo creo que a veces es un cariño inmerecido de parte de toda nuestra gente, muy contento de escuchar todas sus palabras, de viva voz nos dicen que les ayudó muchísimo este programa que generamos en el 2018, empezamos con 200 familias, en el 2019 teníamos 250 beneficiarios y en el 2020 y 2021 llegamos a 300 familias, mes con mes entregamos un apoyo alimentario", declaró Velázquez Vázquez.

Aclaró que el recurso municipal total destinado durante los cuatro años fue de 2.4 millones de pesos.

"Al escuchar a cada una de las familias que estaban recibiendo el apoyo, es un gran programa, no lo digo yo, lo dicen ellos, realmente les ayuda, yo espero que sea un programa que continúe, es único, se genera con recurso municipal", dijo.

"Me voy muy fortalecido por tantas muestras de cariño, tanta gente que se acercó a darme sus bendiciones, era algo que no me esperaba, me llena mucho como persona para seguir adelante", finalizó.