Realizan ultimo evento para adultos mayores del DIF Nava

Nava, Coah.- El DIF municipal llevo a cabo un emotivo festejo dirigido a los adultos mayores de la localidad, para dar cierre a la actual administración que preside la primera dama, Belén Acosta Santoyo, siendo este el evento de despedida.

"Estoy muy agradecida y contenta de verlas nuevamente aquí reunidas, esta ya es mi despedida para ustedes, mi último evento de esta administración, estoy muy agradecida con dios por haberme permitido estar al frente del DIF, contenta de haber desempeñado mi labor y poder haberles hecho pasar momentos agradables", Declaró Acosta Santoyo.

Explicó que lamentablemente, las condiciones actuales de la pandemia no habían permitido la realización de algunos talleres con los que cuenta el DIF para los adultos mayores, asegurando que en la siguiente administración estos serán retomados, cuando las condiciones mejoren.

"Primero que nada y antes que todo, esta nuestra salud y más ustedes que fueron los más afectados de esta pandemia, me da gusto verlas yo sé que nos faltan algunas personas, que lamentablemente ya no están con nosotros, pero nosotros aquí estamos, vamos a echarle ganas, por algo estamos aquí, síganse cuidando, esto aún no termina y no sabemos hasta cuando vaya a terminar, estamos saludables, pero no por ello hay que dejar de cuidarnos", comentó.

El evento realizado en el auditorio municipal, contó con la participación de al menos 60 adultos mayores, mostrándose contentos por verse una vez más y poder convivir, ya que aseguran, que disfrutaban de las actividades que se realizaban en la dependencia, ya que fomentaban la activación física y la convivencia entre ellos.

La titular del DIF Nava, agregó que a este grupo se le proporciona transporte, para asegurar que todos los integrantes del taller asistieran cada miércoles, de su hogar a las instalaciones y de regreso, situación que se replicó para este evento.