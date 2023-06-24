Rechazan ciudadanos incremento de tarifas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En esta localidad se cuenta con 26 camiones entre semana que prestan el servicio de transporte público y están distribuidos en ocho rutas; los sábados solo trabajan 17 unidades mientras que los domingos únicamente están en ruta guardias.

Empiezan sus recorridos a las seis de la mañana con rutas especiales, a partir de las ocho de la mañana recorren su ruta establecida, terminado de dar el servicio a las 8:40 de la noche.

Ciudadanos encuestados refieren la decadencias de este servicio de transporte público, en el cual destaca la falta de responsabilidad para cumplir horarios, así como la falta de unidades. De acuerdo a los usuarios, el incremento de la tarifa del transporte público deja mucho que desear.

"Ni pasan a la hora que deben y aparte no hay camiones en todas las rutas, que bárbaros al subir el precio, ahora debo apartar 360 pesos nada más para ir a trabajar porque agarro dos camiones de ida y dos para ir a mi casa" refirió el señor Campos, ciudadano inconforme.

"Por dónde lo quieran ver nos afecta, porque ahora vamos a tener que guardar más dinero a la semana para ir al trabajo" señaló María Aguiñaga, usuaria habitual del transporte.

"Son hornos andantes, los chóferes dicen que andan adelantados y se quedan parados. El otro día a una señora le dio un golpe de calor; si cumplieran con sus horarios, no tendrían por qué quedarse parados, ya que nos hacen llegar tarde a nosotros" refiere el la señora Lucía Garza, otra usuaria encuestada.