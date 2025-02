Denuncian ABUSO POLICIAL en Colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un joven que fue arrestado el pasado fin de semana en el sector Año 2000 denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Región Norte 01 que fue víctima de agresiones físicas y tortura por parte de elementos de la Policía Municipal durante y después de su detención.

Juan Manuel Ramírez, detenido por su presunta participación en una riña, aseguró que desde el momento en que fue aprehendido comenzó a ser golpeado. Relató que, mientras era trasladado a las celdas municipales, fue esposado y sometido a agresiones dentro de la patrulla.

"Me subieron a la caja de la patrulla esposado y en el camino me golpearon en la cara. Nunca me quitaron las esposas", denunció el joven, quien también afirmó que perdió el conocimiento al menos una vez debido a la golpiza.

Según su testimonio, las agresiones continuaron al llegar al edificio de Seguridad Pública, donde dos hombres vestidos de civil lo golpearon nuevamente tanto en el área médica como en las celdas.

Ramírez pidió que se esclarezcan los hechos y denunció que las autoridades municipales no actuaron de forma adecuada. "Me molestó que los policías me golpearan esposado, incluso cuando ya estaba dormido en la celda", agregó.

Testigos de la detención expresaron su temor a posibles represalias por parte de las autoridades, por lo que han evitado ofrecer declaraciones públicas sobre el incidente. La denuncia ya fue presentada ante las autoridades correspondientes, quienes investigan el caso.