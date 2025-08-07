Regresa el “Mercadito Mejora” con Gran Éxito en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras el receso por el periodo vacacional de verano, el programa social alimentario “Mercadito Mejora en tu Colonia” reanudó sus actividades con excelente respuesta por parte de la comunidad , llevando productos de la canasta básica a bajo costo al sector Acoros II y reafirmando su compromiso de apoyar la economía familiar .

Impulsado por Mejora Coahuila y coordinado por la Subsecretaría de Gobierno en la Región Norte , el programa busca acercar apoyos directos a la ciudadanía . La subsecretaria Sonia Villarreal Pérez encabezó la jornada, acompañada por el diputado local Guillermo Ruiz Guerra , el coordinador regional Franco González Treviño y el coordinador local Marco Antonio Saldaña Infante .

“El objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias . Por indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas , seguiremos visitando colonias para ofrecer estos programas que impactan de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos ”, destacó Villarreal durante el evento.

Los asistentes pudieron adquirir frutas, verduras, leche, huevo y otros productos a precios accesibles . Además, aprovecharon otros programas de Mejora Coahuila, como la posibilidad de obtener equipos de aire acondicionado tipo minisplit a bajo costo, entre otros apoyos sociales .