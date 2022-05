Se escapa de jardín de niños; Deambulaba solito

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un niño de tan solo 5 años logró escabullirse y salir a la calle por un descuido del Centro de Educación Inicial y preescolar Piccolo, siendo encontrado llorando y asustado a dos cuadras del lugar por una mujer que lo aseguró.

Andrea Anaid González, madre del menor, publicó en las redes sociales la amarga experiencia por la que pasó el pasado jueves al mediodía.

“Cuando llego a la guardería, una señora traía cargado a mi hijo, él estaba llorando y muy asustado, afirmando la mujer que lo había encontrado solo como a dos cuadras de la guardería”, dijo.

Cabe señalar que la mujer que aseguró al menor, se presentó en el centro de estudios, pero se negaba a entregar al menor, señalando que esperaría hasta que llegara la madre de este, para que se enterara al momento de lo ocurrido, motivo por lo que se generó una movilización policiaca.

Una vez que la mamá del menor arribó, los oficiales constataron la situación y según Anaid, lo único que dijeron a los responsables de la institución es de que tuvieran más cuidado.

En comunicación con el Periódico La Voz se confirmó de primera mano que ya se procedió legalmente en contra de la institución ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, así como con la CDHEC.

“Si ya procedí por medio de PRONNIF, ya se puso el reporte ellos van a checar y también fui a Derechos Humanos a poner la denuncia, en el Palacio de Justicia me dijeron que iban a tomar la denuncia, pero que como no había daños, no sabían si procedía”, dijo la madre del menor.

Por otra parte, Anaid cuenta que este lunes acudió a la institución ya que estaba citada para hablar con el personal de la guardería.

“Fui hoy (lunes) a Piccolo y hablé con el papá de la maestra, el si se presentó como el papá de la directora, hablé con él, comprendió la situación, llego la directora de mala manera, prepotente, altanera, diciéndome que no sabía cómo había pasado si en 15 años no había sucedido algo similar”, menciona.

Luego de realizar el reporte a las autoridades, la madre del menor señala que ha surgido nuevos testimonios de maestras que trabajaron en la institución, y que aseguran y respaldan el testimonio de Anaid, comparten esas malas experiencias y que están dispuestos a atestiguar en contra de la guardería.

DATO

La directora de la guardería, Carmina Cabello, mencionó en su versión que él niño tiene capacidades especiales, lo cual, la madre asegura que es incorrecto con pruebas por parte de una psicóloga, “Mi hijo solo tenía un problema de lenguaje, esto curvado por una sicóloga de lenguaje y ella me lo dijo en la cara que ellos no estaban capacitados para atender un niño con capacidades, no merece estar a cargo de ningún niño si discrimina a los niños solo por sus capacidades”.