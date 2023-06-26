Se fuga la derrama por caída del dólar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Héctor Rodríguez, presidente de la cámara de comercio en esta localidad, manifestó que el dólar barato afecta al comercio local ya que familias prefieren cruzar a Eagle Pass a consumir productos del extranjero.

Señaló que los paisanos del vecino país refieren que no es conveniente el cambio de la divisas ya que está muy bajo el costo de la venta de dólares.

Este y factores como el precio de la gasolina que se vende más económico en los Estados Unidos perjudica a las finanzas de la localidad