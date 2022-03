Se ve lento INE en promover consulta

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Organizaciones civiles se encuentran trabajando desde hace dos semanas en dar a conocer lo que es la Revocación de Mandato, e invitan a la ciudadanía a participar, pero el INE se ha visto lento, opina delegado de MORENA.

El consejero Estatal y delegado Nacional de MORENA, Jesús Peña, mencionó que se han estado manifestando algunas problemáticas por parte del Instituto Nacional Electoral.

"No hay difusión por parte del INE, el personal del INE Distrital no es suficientes y no está atendiendo las dudas que tienen los ciudadanos participantes en este proceso", señaló.

El próximo 10 de abril se llevará a cabo por primera vez en el país la encuesta de Revocación de Mandato, proceso en el cual se busca que los ciudadanos, de manera libre, puedan decidir si el actual presidente de la República se queda en el cargo o se va por pérdida de la confianza.

"La realidad es que en Piedras Negras ya hay más de 100 personas que están trabajando en distintos grupos para invitar casa por casa a la población a que salgan a participar el 10 de abril", mencionó.

Aunado a esto, indicó que se enfrentan a que solo se instalarán el 30% de las casillas en toda la ciudad, es decir, para algunos ciudadanos quedarán muy lejos de sus domicilios.

"Hay que recordar que de por sí, la gente que es foránea o que no tenga actualizado su domicilio no va a poder votar, y luego te vas a topar con el problema de que todas las personas que viven en la Mundo Nuevo, Lázaro Cárdenas y las Fuentes, van a tener que votar en la Técnica 5, si de por si en los procesos constitucionales la gente no sale a votar teniendo una casilla cerca y se les complica, imagínate ahora que la van a tener a varios kilómetros de distancia", agregó.

Otro de los obstáculos es para las personas que cuentan con capacidades diferentes y adultos mayores, además de quienes trabajan en domingo, es que tendrán que gastar en transporte.

"Por lo menos 140 pesos tendrían que gastar para ir a la casilla, porque de la ruta del transporte público ni hablamos, tardan más de 1 hora y media en pasar, entonces no les conviene", mencionó.