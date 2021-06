Sin riesgo nuevas cepas de covid-19

Piedras Negras

Son 11 variantes pero no son ni más contagiosas, ni más mortales, mientras que la vacuna aplicada también protege ésas cepas, confirma Secretario de Salud

Saltillo, Coah.- Las 11 nuevas cepas del coronavirus detectadas en el país no son un peligro para la población porque no son más contagiosas, ni más mortales que el covid-19, dejó claro el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez.

El funcionario estatal dijo que todas las vacunas aplicadas en el estado también protegen contra estas variantes.

No descartó que pudiera haber un tercer rebrote de contagios en el estado, entre septiembre y octubre al señalar que este virus no tiene palabra, por lo que espera no suceda.

El Secretario de Salud precisó que afortunadamente en la entidad se va muy bien en el control de contagios de esta enfermedad y que ya van tres meses con el semáforo en verde, con la espera de que así se mantenga.

"Para nosotros vamos muy bien. Tenemos tres meses en verde, la ocupación hospitalaria está al 3 por ciento en todo el estado", abundó.

Otro indicador importante, precisó, se ve en los resultados de las pruebas de antígeno que se realizan, donde solo en el caso de Torreón de todas las que se practicaron el pasado lunes, solo el 2.5 por ciento resultaron positivas cuando antes, en esta misma ciudad, eran del 50 por ciento.

"Lo importante también, es que ya tenemos al 20 por ciento de la población vacunada y en los próximos días se avanzará más, donde ya con el 30 o el 40 por ciento de coahuilenses inmunizados estaremos menos expuestos a un nuevo rebrote", indicó.

Reiteró que este virus no tiene palabra, pero es buena señal el número de vacunas aplicadas en el estado, porque en Israel con el 60 por ciento de su población inmunizada lograron controlarlo.